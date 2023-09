Roberti non fa sconti: «Nefandezze commesse anche per incarichi commissariali»

TERMOLI. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, ha espresso giudizi piuttosto pesanti sull'avvicendamento in seno all'Asrem, dopo la nomina del nuovo commissario straordinario Alberto Manfredi Selvaggi, decretata dall'esecutivo di Palazzo Vitale nella giornata di ieri.

Roberti ha evidenziato come la scelta del direttore generale è probabilmente già in itinere, ma chi dovrà venire a guidare l'Azienda sanitaria regionale del Molise dovrà avere tempi tecnici utili per sganciarsi dall'attuale posizione amministrativa.

Tuttavia, netto è stato il commento sull'addio della commissaria straordinaria Evelina Gollo, che ha lasciato "Dall'oggi al domani", secondo Roberti e senza nemmeno che fosse stata precedentemente contrattualizzata, tanto che il Governatore ha parlato di ennesima nefandezza ai danni della sanità molisana.