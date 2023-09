Roghi nel basso Molise, incendio "rognoso" a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Incendio di medie proporzioni ha portato più squadre di soccorritori in agro di San Martino in Pensilis. Il rogo è divampato nei pressi di via Abruzzo e fumo e odore acre sono giunti sino all'abitato. Fiamme hanno interessato boscaglia, colture e sterpaglie. In volo anche un elicottero per estinguere il rogo.

Nel primo pomeriggio di oggi un altro incendio era stato segnalato ai Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, prima dell'intervento a San Martino, nella zona di Rio Vivo, in via Rio Bello.

