Diventa più critico l'incendio a San Martino: in volo elicottero e Canadair

Elicottero in volo a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Situazione critica a San Martino in Pensilis, per l'incendio divampato in via Abruzzo. Il fronte delle fiamme sta divorando porzioni importanti di vegetazione, tra boscaglia, colture e sterpaglie, alimentato dal forte vento e rendendo difficile l'intervento dei soccorritori, presenti sul posto con almeno 4 squadre dei Vigili del fuoco e i volontari antincendio delle associazioni bassomolisane.





Oltre all'elicottero, in volo anche un Canadair, inviato dalla Protezione civile, poiché l'incendio procede verso le abitazioni circostanti e intanto il paese è avvolto da nuvole di fumo.