Vigili del fuoco ancora impegnati a San Martino in Pensilis, roghi in altre 5 località nella notte

Il Canadair su San Martino in Pensilis

BASSO MOLISE. Non c'è tregua per i Vigili del fuoco, la Protezione civile e i volontari delle squadre antincendio nella coda estiva della stagione. Da un incendio all'altro si spostano sul territorio, dai distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano.

Nella serata di ieri sono venuti a capo del rogo che stava divorando boscaglia, colture e sterpaglie a San Martino in Pensilis, in via Abruzzo, dopo il ricorso a elicottero e Canadair, fino alle operazioni di bonifica, ma questa mattina un nuovo intervento è stato richiesto proprio in quella zona. La squadra in turno del 115 sta bonificando dei tronchi nell'area andata in fumo.

Ben cinque quelle regionali che sono state impegnate nel pomeriggio e fino alla serata di ieri, con l'ausilio della squadra boschiva, della sezione locale dell'Anc 33 nucleo operativo protezione civile, Carabinieri di San Martino in Pensilis, le stazioni forestali di Termoli e Riccia.





Ma nemmeno la notte è stata tranquilla, poiché incendi sono divampati a Morrone del Sannio, ancora a Rio Vivo a Termoli, alla zona industriale di Montenero di Bisaccia, a Guglionesi e Montecilfone.