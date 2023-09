Scontro tra auto e scooter in via del Molinello, 20enne finisce al San Timoteo

TERMOLI. Incidente stradale in via del Molinello nella tarda serata di ieri, a Termoli. A scontrarsi uno scooter, con in sella un 20enne, e un'autovettura che stava uscendo da un parcheggio. Ad avere la peggio il giovane alla guida del motociclo, che ha riportato una frattura alla gamba.

Il sinistro è avvenuto nei pressi della rotatoria. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato d'urgenza il ragazzo al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, sotto lo sguardo preoccupato delle diverse persone scese in strada dopo l'impatto. Intervenute anche le forze dell'ordine.