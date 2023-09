Auto avvolta dalle fiamme a Rio Vivo

Incendio di un'autovettura a Rio Vivo

TERMOLI. Emergenza in via Rio Vivo, nei presso del parcheggio che prelude ai lidi balneari. Un'autovettura è andata in fiamme, bruciando letteralmente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno estinto il rogo, ma ormai del veicolo era rimasto ben poco.