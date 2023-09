Polizia di Stato e Vigili del fuoco in piazza del Papa, si cerca nei contenitori per abiti usati

TERMOLI. Vigili del fuoco e agenti del commissariato della Polizia di Stato impegnati nella tarda mattinata di oggi in piazza Giovanni Paolo II.

Oggetto del loro interesse i contenitori per abiti usati posizionati in quella zona. Con l'ausilio della squadra in turno del 115, la Polizia ha cercato "qualcosa" al loro interno, forse nello sviluppo di una indagine già avviata. Escluso solo che si tratti di stupefacenti.