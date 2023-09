Incendio devasta palazzina, un ferito e due famiglie sgomberate

ISERNIA. Nel primo pomeriggio di oggi un incendio abitazione a Macchiagodena ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Isernia. Per cause in corso di accertamento un incendio ha devastato una palazzina con due appartamenti entrambi non più fruibili.

Al momento dell’evento presente una sola persona che è stata presa in carico dal personale del 118. Dopo aver spento l’incendio i Vigili del Fuoco, tramite l’Autorità Comunale, hanno trovato un alloggio temporaneo per le due famiglie. Sul posto per i primi accertamenti i Carabinieri della locale stazione.