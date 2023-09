Incendi diffusi nel basso Molise, "salta" anche una condotta idrica

TERMOLI. Un mese di settembre particolarmente intenso quello che si sta caratterizzando per l'attività dei Vigili del fuoco, in particolare nel basso Molise.

Dalla serata di ieri diversi gli incendi che sono stati estinti dal 115. Primo rogo, quasi contemporaneo all'auto in fiamme a Rio Vivo, lungo la Sp 113, fondovalle Sinarca, quindi in contrada Colle di Lauro a Larino. Stamani, tra Ururi e San Martino in Pensilis. In tarda mattinata intervento ancora a San Martino in Pensilis, quindi due roghi nel giro di poche centinaia di metri, nei pressi dell'ex fornace e a San Giacomo degli Schiavoni.

Qui, le fiamme hanno danneggiato una conduttura idrica che serve la zona di contrada Ponticelli, problema risolto con l'arrivo di un tecnico del Comune di San Giacomo, sollecitato dal vice sindaco Massimo Fiocchi, che è intervenuto a sua volta in sopralluogo. Nel pomeriggio, invece, il 115 si è recato a Palata. Gli ultimi due incendi sono stati segnalati a Guglionesi e Santa Croce di Magliano.

