Auto investe un 84enne alla marina di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Investimento notturno, nella notte, alla Marina di Montenero di Bisaccia, nei pressi del porto turistico. Un'autovettura ha urtato un pedone, un pensionato 84enne residente a Montenero di Bisaccia.

Per fortuna, l'impatto non ha provocato conseguenze significative e l'anziano è stato soccorso dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, e trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo per gli opportuni accertamenti.

Sul posto sono accorse anche le forze dell'ordine, per i rilievi del sinistro stradale.