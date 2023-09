Rovina a terra col monopattino elettrico in via De Gasperi

TERMOLI. Anche un monopattino elettrico diventa pericoloso, per sé e per gli altri, se viene condotto in condizioni di scarsa lucidità.

E’ quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, dove il 118 Molise è dovuto intervenire in via De Gasperi, assieme ai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, per soccorrere un cittadino di origini magrebine che era rovinato a terra proprio mentre si stata spostando col monopattino, dopo aver alzato un po’ il gomito, diciamo così.

In via De Gasperi si è portata anche una gazzella dei Carabinieri della compagnia di Termoli.

Il nordafricano è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, per essere medicato e per gli opportuni accertamenti del caso.