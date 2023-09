Si scontrano auto e camper in via Corsica

TERMOLI. Si scontrano un camper e un'autovettura in via Corsica, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Abruzzi e il viadotto del Molinello.

Veicoli incidentati a centro strada e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

Notizia in aggiornamento.