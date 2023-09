A un anno dalla scomparsa di Angela Pangia

CASACALENDA. È prevista per venerdì 15 settembre, la messa in suffragio a un anno dalla prematura scomparsa di Angela Pangia, strappata troppo presto a questa vita a causa di un tragico incidente stradale, lungo la via che conduceva a Kaloyanovets – Comune di Stava Zagora in Bulgaria, mentre era in viaggio insieme ad alcuni amici.

Una tragedia immane. Un’intera comunità letteralmente dilaniata dal dolore, il dolore per la perdita di “un Fiore reciso nella primavera della vita” – aveva scritto la sindaca Sabrina Lallitto. Una morte da togliere il respiro che ha fermato tutto, ha cambiato tante vite a cominciare da quelle dei genitori, dei parenti e degli amici. Ma che non ha ucciso il ricordo di una giovane donna che amava la vita e con i suoi modi si faceva volere bene da tutti.

A distanza di un anno la sua mamma ed il suo papà, annunciando la Santa Messa di suffragio in programma venerdì 15 alle ore 18 nella Chiesa di Maria Santissima del Carmine scrivono “Angelo mio... Vita mia... Sei il pensiero costante di ogni mio battito. Sei il sole al mattino. Sei luna al tramonto. Sei lacrime agli occhi di ogni mio giorno. Sei Angelo delle mie notti insonni, nella nebbia, che mi circonda. Sei colore rosso vivo come il mio Cuore. Sei, sei anche se non ci sei. Tu ci sei sempre per mami e papà”.