Si scontrano auto e scooter all'incrocio di via Polonia con via Mascilongo, centauro ferito

TERMOLI. Incidente stradale avvenuto in via Mascilongo a metà mattina e come sovente accade la dinamica ha visto uno scontro tra auto e scooter, all'incrocio di via Polonia, uno dei più frequenti quanto a infortunistica.

Ad avere la peggio, il conducente del motociclo, che avrebbe rimediato fratture a gamba e spalla. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e le forze dell'ordine.

Il centauro è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.