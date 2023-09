Donna accusa un malore mentre attraversa il sottopasso ferroviario, soccorsa da Polfer e 118

TERMOLI. Emergenza nel sottopasso ferroviario segnalata nel primo pomeriggio di oggi, a Termoli. Una donna ha accusato un improvviso malore, mentre attraversava il tunnel che collega piazza stazione e via Duca degli Abruzzi con viale Trieste.

Ad accorgersi del fatto sono stati per primi gli agenti della Polizia ferroviaria, che hanno prima soccorso la malcapitata e quindi in tempo reale avvertito subito il centralino del 118, intervenuto con la postazione di Termoli da via del Molinello e l'ambulanza dei volontari della Misericordia, che hanno preso in carico la signora, all'incirca sui 45 anni.