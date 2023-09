Violento scontro all'incrocio in via America tra auto e moto

TERMOLI. Incidente stradale con impatto piuttosto violento quello avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via America. Uno scontro all'incrocio con via Stati Uniti tra auto e moto, che ha fatto ingenti danni e ha ferito il conducente del motociclo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani, il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e la squadra dei Vigili del fuoco di Termoli, intervenuta perché dai veicoli c'era stata dispersione di carburante.

Galleria fotografica