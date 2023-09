Malore alla guida mentre viaggia sull'A14, muore un 72enne

TERMOLI. Un 72enne residente a Termoli e originario di Bonefro è morto ieri sera sull’A14, mentre si trovava nei pressi del casello di Lanciano, al km 415, in territorio di Rocca San Giovanni. Il pensionato stava rientrando in Molise, alla guida della sua auto, in compagnia della moglie.

Il malore l’ha colto al volante, ha avuto la prontezza di accostare il veicolo, ma ne è stato stroncato e vani sono risultati i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori, intervenuti sul posto poco dopo. Sul posto sono giunti il 118 e la polizia autostradale di Vasto Sud.

Il dramma si è consumato intorno alle 19, conseguenza inevitabile la formazione di code per circa un chilometro, tra i caselli di Lanciano e Val di Sangro.