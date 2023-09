Due auto si scontrano a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Nel pomeriggio movimentato di ieri in basso Molise c'è stato anche un incidente stradale a Montenero di Bisaccia, nel "solito" incrocio di viale Europa con via Martiri di via Fani.

Lo scontro ha coinvolto, intorno alle 17, due autovetture, una Skoda e una Citroen, con dentro solo i conducenti.

Sul posto intervenuti Polizia locale e Carabinieri, nonché il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno preso in carico i due feriti, che per fortuna non hanno subito conseguenze di rilievo.