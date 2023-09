Sono Giulio Romano, Gianluca De Santis e Fernando Di Nella gli operai morti a Casalbordino

CASALBORDINO. Sono il 56enne Giulio Romano di Casalbordino, il 44enne Gianluca De Santis di Palata (Cb) e il 60enne Fernando Di Nella di Lanciano i tre operai deceduti dopo l'esplosione avvenuta questa mattina alla Sabino Esplodenti di Casalbordino (Leggi).

"Resta, allo stato, inspiegabile la causa dell'innesco che ha determinato la dolorosa perdita di tre lavoratori sebbene esperti formati e informati dei rischi connessi allo svolgimento delle loro mansioni". Lo fa sapere all'Ansa la Esplodenti Sabino, l'azienda di Casalbordino dove oggi si è verificato l'ennesimo incidente con lo scoppio che ha ucciso tre operai.

"L'incidente si è purtroppo verificato durante la normale fase di lavorazione di munizionamento, eseguito per conto dell'Agenzia Industrie Difesa, nonostante l'adozione dellecautele e applicazioni più severe previste dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni".

L'azienda continua spiegando che "i soci della Esplodenti Sabino, assicurando la più ampia collaborazione della società con l'autorità giudiziaria per l'accertamento delle cause del sinistro, sono vicini ai familiari delle vittime con cui condividevano quotidianamente gli ambienti di lavoro e le attività lavorative e ai quali manifestano la incondizionata solidarietà precisando che per quanto di competenza la società si farà carico di ogni loroesigenza anche attraverso le proprie compagnie di assicurazione" (FONTE ANSA).

Da Fratelli di Italia di Vasto un messaggio di cordoglio dopo la tragedia odierna: "Oggi pomeriggio in Senato, la discussione riguardo alla mozione concernente le morti sul lavoro, per assurda coincidenza, si è incentrata sul nuovo ennesimo tragico incidente appena avvenuto, a Casalbordino presso l'azienda "Esplodenti Sabino". In questo momento di tristezza e dolore, i nostri pensieri sono rivolti alle vittime, alle loro famiglie, e ai loro affetti. Questo evento profondamente doloroso, ci porta a riflettere sulla cultura della sicurezza del lavoro e a renderla prioritaria rispetto alla realtà produttiva e occupazionale."