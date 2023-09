Vasto incendio a Rio Vivo-Marinelle a ridosso del Biferno

Divampa un incendio a Rio Vivo-Marinelle

TERMOLI. Una giornata che riserva sempre spiacevoli sorprese. Non bastassero drammi come quelli di cui abbiamo reso in cronaca, incendio di vaste proporzioni quello divampato nella serata a Rio Vivo-Marinelle, nei pressi della foce del Biferno.





Fiamme alte diversi metri sono visibili anche da lontano, sul posto intervenute alcune squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.

