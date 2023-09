Tragedia a Casalbordino, La Russa in Senato: «Sforziamoci tutti per fermare lo stillicidio di morti»

PALATA. Tra le reazioni immediate rispetto alla tragedia della Sabino Esplodenti ci sono state le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa: «Dopo quest'altra tragedia che si aggiunge alle tante associarci alle parole del Presidente della Repubblica sulla necessità che tutti, governo, maggioranza opposizione e qualunque organismo dello Stato facciano di più per contrastare questo stillicidio di morti e di tragedie che colpisce fortemente non solo la nostra umanità, ma la convivenza civile della nostra nazione. In ricordo di queste nuove tre vittime vi invito ai voler effettuare insieme un momento di cordoglio», parole pronunciate aprendo i lavori dell'Aula del Senato, dove ha ricordato le tre vittime alla Sabino Esplodenti.