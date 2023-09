«Lo scandalo degli omicidi sul lavoro, ciao "Scheggia" oggi noi tutti ti piangiamo»

è Zezi - Sant'Anastasia

PALATA. «Oggi ci troviamo a piangere Gianluca per tutti noi "Scheggia" un giovane lavoratore di Palata ammazzato sul luogo di lavoro.

La strage di Casalbordino ripropone nella forma più brutale e cruenta, lo scandalo degli omicidi sul lavoro. E ancora una volta ci troviamo impotenti a ripetere le stesse frasi di deprecazione e di lutto che avremmo dovuto pronunciare ogni giorno, perché in realtà la serialità della strage non si è mai interrotta, implacabile come la cadenza di una macabra catena di montaggio è andata allineando le vittime quotidianamente, con una media di quasi tre al giorno (quest’anno sono già più di 450), un ritmo che supera il migliaio all’anno (sono stati 1080 nel 2022, il 16,5% in più rispetto al 2021…). Ci si potrebbe illudere che la dimensione della tragedia di Casalbordino, in qualche misura paragonabile all’analoga strage di Brandizzo di una settimana fa o della ThyssenKrupp, produca un soprassalto di coscienza e di attenzione. Che quel binomio tra lavoro e morte – tra l’attività indispensabile per vivere e la cancellazione brutale di quella vita stessa -, appaia una buona volta, nella coscienza pubblica, intollerabile. Ma sappiamo che non è così. Sappiamo per esperienza, per averlo misurato ogni volta, che la carica di emozioni comunicata da telegiornali e portali web, con il concentrato di particolari sensazionalistici, di dettagli obitoriali, di frammenti biografici rastrellati di corsa nei circuiti redazionali, è destinata a bruciarsi in fretta. Nel tempo istantaneo di una notizia, appunto. Poi tutto torna come prima. Come dice il proverbio, chi muore tace e chi vive (esclusi i congiunti più stretti) si dà pace (soprattutto chi, decisore pubblico, in pace non dovrebbe sentirsi). Il lavoro, in particolare il lavoro manuale, quello più pericoloso e nocivo, torna ad essere un campo di battaglia avvolto dalla nebbia.

Come in guerra, anche qui non si trova un unico responsabile ma un insieme sistemico di concause il cui esito finisce per essere letale. Eliminarne, o quantomeno ridurne, i crimini implicherebbe l’assunzione preliminare del valore della vita come prioritario, su orgoglio nazionale o profitto aziendale, vittoria di un esercito o successo di un’impresa.

A Gianluca e a tutte le vittime degli omicidi sul lavoro dedichiamo questa straordinaria canzone degli è Zezi "Sant'Anastasia" che racconta la morte degli operai a Santa Anastasia (Napoli) l'11 Aprile 1975 quando salta in aria la Flobert.

Ciao Scheggia!!!». Italo Di Sabato.