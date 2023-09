Due anni senza Filippo Gianquitti

TERMOLI. Un malore lo stroncò nella consueta gita in barca, alle Tremiti, che segnava la fine della stagione, in compagnia dei suoi amici, la mattina di quella tristissima giornata era iniziata nel migliore dei modi, tanta goliardia, tante risate, tutti sorrisi e prese in giro, tra i soliti noti oltre a Filippo, Giuann’ u’ Cucciute, Pinuccio Corvacchiola, Stefano e altri.

Nulla faceva presagire alla tragedia che stava per compiersi di lì a poche ore. Tragedia che arrivò allo scoccare del mezzogiorno quando si stavano tutti preparando a fare un lauto pranzo sulla barca affittata di un noto operatore turistico tremitese Roberto. Filippo, proprio in quel momento andava incontro al suo destino più tragico, un malore improvviso davanti ai suoi amici che pensavano in quel momento stesse scherzando, lo fulminò all’istante. Inutili furono i primi soccorsi prestati al povero Filippo.

I compagni non sapevano darsi pace e ancora più tragico fu dare la comunicazione alla moglie Enza e ai figli Nico e Francesco rimasti a Termoli. Oggi a distanza di due anni la sua assenza ancora si riesce ad assorbire. Si dice che il tempo lenisce piano piano il dolore, ma la sua assenza non prevedibile due anni fa, ancora oggi fa rumore. Fa sempre molto strano, soprattutto in estate, scendere nel suo lido balneare, fa sempre un effetto guardare dietro il bancone del bar e non vedere il suo volto sorridente e strafottente allo stesso tempo.

Dobbiamo dire e fare un grosso plauso alla sua famiglia che, fin da subito, consapevoli di cosa aveva lasciato il loro congiunto hanno preso il toro per le corna ed hanno deciso caparbiamente che l’attività creata dal loro papà doveva continuare ad andare avanti e nonostante le non poche difficoltà alla fine ci sono riusciti, facendo tornare il loro locale un lido frequentatissimo soprattutto rinfrescandolo con iniziative coinvolgenti per tutte le età.

Pensiamo che da lassù Filippo, oggi davvero guarderà in modo benevolo l’operato che hanno portato avanti Francesco e Nico, sarà orgoglioso di tutto questo e noi ne siamo più che felici.

Due anni senza te Filippo sono stati duri, ma nel tuo nome, come puoi vedere da lassù, tutto sta andando per il verso giusto così anche tu potrai riposare e stare tranquillo. Francesco, Nico ed Enza come supervisore, i tuoi “Delfini” nuotano in mare aperto serenamente.

Oggi 14 settembre si terrà una messa a suffragio alle 18,30 presso la Chiesa Gesù Crocifisso.

