Calcinacci in viale Trieste, accorrono i Vigili del fuoco

TERMOLI. Tra incidenti stradali e incendi, negli interventi dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, così come avviene per i colleghi di ogni presidio, ci sono anche altre incombenze, come quelle per la bonifica di calcinacci che diventano pericoloso, specie nei luoghi di transito pedonali.

La squadra in turno del 115, infatti, è stata chiamata a intervenire in viale Trieste, proprio per il rischio di caduta di intonaco da un balconcino. I pompieri, giunti anche con l'autoscala, hanno perimetrato la zona, per garantire la sicurezza durante la rimozione delle parti pericolanti.