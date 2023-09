Parcheggia l'auto per entrare in un negozio e non la trova più, Bmw rubata in viale Trieste

TERMOLI. Dov’eravamo rimasti? In via Fortore, dove nella notte appena trascorsa hanno portato via una Seat Arona. Mal comune mezzo gaudio è un vecchio adagio che stavolta però non può alleviare, poiché quando si viene derubati della macchina il colpo è duro da assorbire. Ne sa qualcosa il proprietario di una Bmw Serie 1 nera, che ieri mattina, intorno alle 11.45, in viale Trieste, è sceso dalla berlina per entrare in un negozio e al ritorno non l’ha più trovata.

In viale Trieste di furti d’auto, oltretutto, ne sono stati segnalati diversi. Le forze dell’ordine hanno ribadito, dati alla mano, che non c’è escalation, ma non crediamo questo serva a rassicurare chi si è visto sfilare il proprio veicolo in pieno giorno e in una zona molto trafficata.