Bazar di cocaina allestito in casa, donna finisce in carcere

ISERNIA. I Carabinieri della Compagnia di Venafro hanno dato esecuzione a una ordinanza con la quale l’Ufficio Gip del Tribunale di Isernia, su richiesta della Procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna venafrana, ritenuta responsabile di gestire presso la propria abitazione, sita in via Maiella, una stabile attività di spaccio di stupefacenti di tipo prevalentemente cocaina.

Le indagini, svolte mediante attività di osservazione e tramite i riscontri effettuati nei confronti degli acquirenti da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Venafro, hanno dimostrato come gli interessati, già evidentemente a conoscenza della collocazione del luogo di approvvigionamento, accedevano all’immobile e salivano al piano ove, tramite l’apertura parziale della porta o, per i clienti evidentemente fidelizzati, mediante l’accesso all’appartamento, gli veniva consegnato lo stupefacente dietro compenso.

La donna era già stata coinvolta in una analoga attività di indagine nel 2018, quando fu destinataria della medesima misura cautelare insieme al compagno (oggi residente altrove) per una fiorente attività di spaccio svolta nella medesima abitazione di via Maiella: in sede di giudizio abbreviato i due furono condannati alla pena di anni 6, mesi 2 di reclusione e 28mila euro di multa, poi ridotta dalla Corte d’Appello di Campobasso alla pena di soli anni 2 e mesi 4 ed euro 4.400 di multa in seguito al riconoscimento della meno grave fattispecie di cui al quinti comma dell’art. 73 DPR 309/1990 (“spaccio di lieve entità”): nonostante l’espiazione della precedente condanna, quindi, secondo quanto emerso dalle attuali indagini l’indagata avrebbe ripreso a spacciare nello stesso luogo e nelle stesse modalità già riscontrate nell’anno 2018.

In ogni caso, la donna dovrà comparire nei prossimi giorni dinanzi al Giudice il quale, ascoltate anche le sue spiegazioni e gli argomenti proposti dal suo difensore, valuterà nuovamente la fondatezza dell’imputazione e la sussistenza delle esigenze cautelari a sostegno della misura cautelare adottata.