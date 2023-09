Camion dei rifiuti prende fuoco per un corto circuito

ven 15 settembre 2023

MONTECILFONE. I Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli sono tornati di nuovo a Montecilfone, poche ore dopo il rogo al casolare disabitato di contrada Macchie.

Stavolta, a prendere fuoco è stato un compattatore della società Impregico srl, che svolge la raccolta differenziata nell'Unione dei Comuni. Il mezzo si è incendiato a causa di un corto circuito avvenuto nel veicolo da lavoro. La squadra in turno del 115 ha domato le fiamme, che hanno danneggiato l'abitacolo. Per fortuna, nessuna conseguenza per l'operatore ecologico alla guida dell'autocarro.