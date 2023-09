Via Adriatica e dintorni al buio, lampioni spenti in via Sturzo

TERMOLI. Che succede in città? Di due giorni fa la notizia dei lavori urgenti targati Enel in centro, ma evidentemente non sono stati risolutivi. Ci segnalano operai sempre nei pressi del Palazzo Levante, in via Armando Diaz, dove c'era stato il dislocamento del cavo di media tensione da 20 kw.

L'intervento era stato programmato nell'arco di 24 ore, per terminare ieri sera, ma evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto. Blackout in via Adriatica e dintorni, sia nelle abitazioni che nella pubblica illuminazione. Ricordiamo che sono 3mila le utenze della zona interessate da questa alimentazione.

Diverso, immaginiamo, il problema in via Luigi Sturzo, dove i lampioni sono spenti da ieri e la strada è al buio.

