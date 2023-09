La scelta di Davide Macciocco nella stampa nazionale

TERMOLI. Non poteva non essere così, d'altro canto. Le scelte di chi rinuncia alla vita (o chi sceglie in luogo di chi non può farlo), sempre insindacabili, a nostro avviso, assurgono a una ribalta mediatica inevitabile.

Lo è stata per le storie che hanno segnato il dibattito nel nostro paese, come Eluana Englaro, Piergiorgio Welby o Dj Fabo, lo è stata ieri anche per Davide Macciocco, il 40enne termolese che a causa di un maledetto tuffo ha visto stravolta la sua vita.

La lettera-testamento, emozionante nel suo racconto, profondissima nelle motivazioni, è stata richiamata anche dalle pagine delle maggiori testate nazionali, proprio per le parole con cui Davide si è voluto congedare dalla vita terrena, ribadendo che è un diritto ma non un obbligo.

La notizia della sua scomparsa, avvenuta ieri, giovedì 15 settembre, così ha rappresentato un nuovo capitolo nella "storia" dei suicidi assistiti che hanno riguardato il nostro Paese ed è chiaro l'impatto emotivo avuto nel nostro territorio, nella nostra città, per quanto ha deciso Davide, che aveva compiuto da due mesi 40 anni, e che da 20, esattamente la sua metà dell'esistenza vissuta, combatteva strenuamente nella sua condizione tetraplegica. Questi gli aspetti che sono stati evidenziati anche nella risonanza nazionale avuta dal "suo ultimo viaggio".

Come Termolionline siamo vicini alla famiglia Macciocco, sottolineando come la volontà di estendere la testimonianza di Davide, che lui stesso ha diffuso, sia stata dettata proprio nel rispetto di un saluto alla comunità.