Incidente in via Mascilongo e una delle auto era senza copertura assicurativa

TERMOLI. Alla guida, probabilmente non in condizioni di lucidità piena, ma soprattutto senza copertura assicurativa. Una volta questo tipo di situazioni erano un caso limite, oggi stanno diventando sempre più frequenti e oltre a incidere sulla sicurezza e l'incolumità di chi viaggia, ma anche degli stessi pedoni, rappresentano un problema anche per i successivi risarcimenti, poiché c'è il rischio che oltre al danno, arrivi anche la beffa. Intanto, il veicolo è stato posto sotto fermo amministrativo, come prescrive il Codice della Strada.

È quanto stanno accertando da ieri sera gli agenti della Polizia locale di Termoli, intervenuti all'incrocio tra via Perrotta e via Mascilongo, uno dei "soliti" in cui gli incidenti non mancano in città. Oltre alla verifica dei documenti di circolazione, come appunto la Rc Auto, chiamata anche una gazzella dell'Arma in supporto per sottoporre uno dei conducenti all'etilometro, proprio quello che era sprovvisto di copertura assicurativa.