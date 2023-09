«Suo figlio ha avuto un incidente», tentano di truffarla ma evita il raggiro

TERMOLI. Furfanti in servizio permanente effettivo. Sono coloro che approfittano delle debolezze altrui, che cercano di truffare e depredare anziani. Purtroppo, a volte ci riescono. Due episodi in pochi giorni sulla costa, dal diverso esito. Nel primo, che abbiamo reso noto alcuni giorni fa, sono riusciti a portare via gioielli per alcune migliaia di euro e nel secondo solo un riflesso lucido quando ormai pareva fatta, ha evitato il peggio. «Vogliamo che se ne parli.

Anche una nostra congiunta ha subito un tentativo di truffa – ci ha riferito una residente sulla costa – i malfattori sono stati estremamente convincenti, adducendo che suo figlio avesse fatto un incidente e che per evitare spiacevoli conseguenze di carattere penale e legale, occorreva pagare subito un avvocato per bloccare la procedura». La donna ha dato loro un appuntamento, ma poi nonostante avesse preparato anche i gioielli da consegnare loro, ha compreso come fosse un tentativo di raggiro e si è sottratta dalla truffa.