Il saluto della comunità: «Caro Davide, vola libero più che puoi»

TERMOLI. La notizia dell’ultimo viaggio verso la Svizzera di Davide Macciocco, è apparsa anche sulla stampa nazionale. Una lettera, quella di Davide, scritta di suo pugno che apre il dibattito sul suicidio assistito.

Sono tanti, infatti, i commenti che si susseguono sui social, la maggior parte dei quali a favore di questa scelta. Una scelta fatta con il coraggio e che vede Davide amare così tanto la vita da decidere che, quella che stava vivendo ormai da 20 anni, non poteva esserlo più.

Abbiamo raccolto i messaggi più belli e significativi, dei tanti utenti che lo hanno conosciuto ma anche di chi, solo leggendo ha provato empatia nei confronti di “Maccio”, come veniva chiamato dagli amici più stretti.

“Un grande insegnamento in queste bellissime righe. Non ti ho conosciuto ma grazie per ciò che ci hai lasciato con le tue parole.

Fa buon viaggio Davide. La tua lettera di addio è un mix di emozioni forti. C'è tanto amore nei confronti della tua famiglia, dei tuoi amici e per la vita. Ma c'è anche tanto dolore nell'aver dovuto, voluto, scegliere di lasciare questa vita nella consapevolezza che avresti lasciato dietro di te tanta sofferenza per la tua "partenza". Che la terra ti sia lieve. Il paziente più dolce e sorridente che abbia mai avuto, dal quale ho ricevuto continui insegnamenti di amore per la vita! Una famiglia straordinaria sempre accanto a te. Già mi manchi Davide! ”.

Mille cuoricini rossi e mille riposi in pace sono i commenti più in vista. Perché davanti a una notizia del genere le parole servono a poco.

"Ciao Davide, io ho avuto la fortuna di conoscerti e ti ricorderò così come eri nel lido buena visita, cioè nonostante tutto eri un ragazzo normale pieno di vita e con tanti amici che ti volevano bene! Riposa in pace e dai forza a chi ti ha voluto bene di comprendere il tuo gesto.

In questo tuo viaggio, ti auguro di poter fare tutto quello che ti rende libero e felice.

Vola libero, ora che puoi.

Anche se non ti conoscevo…Fai buon viaggio Davide....

Che tu possa riposare o " vivere" in un modo migliore!!

Capisco, comprendo e soprattutto condivido tutto, parola dopo parola…. oltre che il tuo gesto. Un abbraccio forte a tutti i familiari.

Non ci posso credere, ho la pelle d'oca, ti ho conosciuto al mare al Buena vista, eri un ragazzo sempre col sorriso. R.i.p Davide. Grande lucidità forza d'animo amore per la vita e per la sua meravigliosa famiglia…un esempio per tanti...bellissima persona anche se non la conoscevo…un abbraccio alla famiglia...RIP.

Mamma mia che lettera bellissima. Non lo conoscevo ma quando ho iniziato a leggere sembrava di leggere un capitolo di un libro poi ho capito che parlava della sua vita e del suo addio. Fai un buon viaggio anima forte e dai forza a chi ti saluta e resta in questa vita.

Sarai già fra le braccia di Dio, accolto con amore. Non ti conoscevo, ma oggi leggendoti, ti penserò come L’Angelo protettore di tutti i giovani che oggi vivono questa diversa e complicata realtà! Parole bellissime, comprensibile anche a chi non ha avuto la fortuna di conoscerti, Davide che il cielo ti accolga come meriti, e vola alto (ora puoi)”.

Sono tanti, però, che gli hanno scritto di ripensarci. Che la vita va vissuta fino alla fine. Ma chi siamo noi per giudicare gli altri?

"Che storie tristi. Ancora più triste però è che Davide si sia dovuto recare fuori dal proprio paese per fare sì che venissero rispettate le sue volontà. Davide ha scelto. Noi non siamo nessuno per decidere le sorti di chi sta soffrendo. Semplicemente è nostro dovere tacere e rispettare questo gesto, seppur estremo. Che la terra ti sia lieve, Davide".