Spostano la statua di Jacovitti, i Vigili urbani la ricollocano: occhio alle telecamere

TERMOLI. Gli agenti della Polizia municipale di Termoli, appena entrati in servizio al mattino presto di oggi, terza domenica di settembre, hanno trovato la statua in bronzo di Benito Jacovitti, che sorge sul corso Nazionale, all'altezza di via Frentana, spostata rispetto alla sua collocazione tradizionale.

I Vigili urbani hanno provveduto a rimetterla al suo posto e ora al comando di piazza Kennedy è partita una indagine per chiarire cosa sia successo, anche attraverso il controllo delle immagini della videosorveglianza presente in centro.