Un nostro lettore ritrova la Bmw rubata in viale Trieste a un operaio Stellantis

TERMOLI. Giovedì scorso abbiamo dato notizia di un furto di autovettura avvenuto nella mattinata precedente, quella di mercoledì 13 settembre, quando intorno alle 11.45, un operaio Stellantis, residente a Montenero di Bisaccia, recandosi a Termoli per un servizio da sbrigare in un negozio di viale Trieste, all'uscita dall'attività commerciale non aveva più trovato la macchina. Una Bmw serie 1 nera, sparita d'incanto nel volgere di pochi minuti.

Ebbene, a distanza di pochi giorni, mentre macerava l'amarezza del proprietario, che aveva denunciato il furto subito alle forze dell'ordine, grazie alla pubblicazione della foto con targa del veicolo, proprio fatta da noi di Termolionline, grazie alla segnalazione ricevuta da Michele Trombetta, la Bmw è stata riconosciuta e ritrovata da Basso, nostro lettore e cittadino virtuoso, che ci ha contattato intorno all'ora di pranzo per dirci del rinvenimento.

In pochi istanti, la notizia è stata data proprio da Michele Trombetta, avvisato dalla redazione a sua volta, al legittimo proprietario, che stava rientrando a Montenero dopo aver svolto il primo turno mattutino in fabbrica. Il tempo di andare a casa e prendere le chiavi del mezzo di cui aveva perso le tracce da quasi una settimana, e il tragitto fino al parcheggio di via Duca degli Abruzzi, dove la Bmw era ferma. Subito dopo sono stati allertati i Vigili urbani dal lavoratore, che hanno formalizzato il ritrovamento.

Una filiera informativa efficace e il proprietario era visibilmente contento, noi ringraziamo Basso.