Anziano ciclista trovato riverso a terra sulla SP 51, trasportato al San Timoteo

PETACCIATO. Anziano in sella alla sua bicicletta resta coinvolto in una caduta, sulla cui dinamica ancora non ci sono precise informazioni, lungo la strada provinciale 51, nei pressi della zona Pip di Petacciato.

Nella tarda mattonata di oggi il sinistro. L'uomo era riverso a terra e sanguinava, a trovarlo e segnalarlo al 118 e alle forze dell'ordine alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il pensionato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. L'uomo ferito era disorientato e non in condizione di rivelare cosa fosse successo.