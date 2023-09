Toma torna alla ribalta, sindaci convocati sulla ricostruzione post terremoto

CAMPOBASSO. Si torna a parlare di ricostruzione post sisma e alla ribalta compare di nuovo Donato Toma.

Lunedì prossimo, 25 settembre, da commissario straordinario per la ricostruzione post terremoto nella provincia di Campobasso, soprattutto nel basso Molise, incontrerà i sindaci per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di riparazione, anche perché a fine anno scade la proroga del commissariamento e dello stato di emergenza, ma già nel giugno scorso è decorso il termine per la presentazione delle istanze.

Il commissario Toma ha convocato una riunione per le 9 di lunedì 25 settembre, presso la sala biblioteca del Consiglio regionale del Molise ubicato a Campobasso in via IV Novembre, al fine di fornire informazioni relative all’iter post sisma e di recepire eventuali criticità registrate a livello locale.

«Con l’occasione si rappresenta che, al fine di evitare “cortocircuiti” istituzionali nella comunicazione, ove dovessero avere l’esigenza di confrontarsi sulle varie problematiche concernenti la ricostruzione, i sindaci sono pregati di rivolgersi direttamente allo Scrivente (anche con la formulazione di specifici quesiti), non essendo i componenti della struttura commissariale autorizzati (salvo diversa mia disposizione) ad interloquire con i rappresentanti istituzionali degli Enti interessati».