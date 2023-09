Incendi diffusi pure oggi nel basso Molise, a San Martino intervenuti anche i Carabinieri

BASSO MOLISE. Temperature ancora alte, anche se nell'ultimo giorno dell'estate sono calate di almeno 5 gradi rispetto a ieri. Cornice climatica che vede il territorio a rischio incendi, come sta avvenendo giorno dopo giorno nella coda della stagione in basso Molise. Anche oggi i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano, assieme ai volontari delle associazioni antincendio della Protezione civile e ai nuclei Aib regionali si sono adoperati per estinguere i roghi.

Segnalati interventi a Larino, sia sulle Piane che nella zona più prossima al centro frentano. Fiamme divampate anche nei territori di Colletorto e Guglionesi.

Nel pomeriggio un incendio ha destato preoccupazione nell'agro di San Martino in Pensilis, dove si sono portati i Carabinieri della locale stazione, i volontari dell'Anc 33° Sottonucleo di San Martino in supporto ai Carabinieri, mentre lo spegnimento è effettuato dal nucleo Aib regionale.

