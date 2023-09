Tragedia Sabino Esplodenti, effettuata l'autopsia sui corpi di Romano e Di Nella

L'esame autoptico sul corpo di De Santis è previsto per domani

CASALBORDINO. È stata eseguita oggi, presso l''ospedale Clinicizzato di Chieti, l'autopsia sui corpi di due dei tre operai morti nel tragico incidente della Sabino Esplodenti avvenuto nella giornata di mercoledì scorso, 13 settembre (Leggi).

L'esame autoptico è stato effettuato, tra le 8.30 e le 13.30, dal dottor Pietro Falco e dalla dottoressa Rossella Ferrante. Erano presenti anche i consulenti tecnici di parte.

L'autopsia ha riguardato i corpi del 62enne Fernando Di Nella di Lanciano e del 56enne Giulio Romano di Casalbordino. La salma del Di Nella nelle prossime ora sarà restituita ai familiari per le esequie, mentre per quella di Romano bisognerà attendere l'esito dei test genetici. Infatti sono stati riscontrati dei problemi per la sua identificazione.

Per l'esame sul 44enne molisano Gianluca De Santis bisognerà attendere la giornata di domani.