Rubano uno scooter a 65enne, i Carabinieri lo recuperano dopo qualche ora

MONTENERO DI BISACCIA. Rubano uno scooter in pieno centro, oggi, a un 65enne, ma dopo tre ore il malcapitato riesce a recuperarlo, grazie alla prontezza dei Carabinieri della stazione di Montenero di Bisaccia.

Il pensionato si era fermato in via Argentieri, intorno alle 11.40, per recarsi dall’anziana madre.

Appena ha scoperto di aver “perso” il mezzo, ha denunciato il fatto ai militari dell’Arma. Lo scooter è stato ritrovato intorno alle 14, il veicolo a due ruote, di marca Piaggio era stato lasciato dietro a un casolare, sulla strada che conduce alla Madonna di Bisaccia. Recuperato anche il casco, assieme a una giacca.