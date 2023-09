Sigillo al contatore per morosità, palazzina di 5 piani resta senza corrente nelle parti comuni

TERMOLI. La gestione dei cosiddetti “affari condominiali” non è mai così lineare.

Lo sanno bene i residenti di una palazzina di Termoli, del condominio “Gerani”, che hanno visto sospendere l’erogazione dell’energia elettrica nelle parti comuni, a causa di morosità, nonostante affermino di aver versato regolarmente le quote di loro spettanza.

Da 3 giorni senza “corrente, perché l’azienda fornitrice dopo alcuni solleciti ha “staccato” come da prassi la fornitura, con tanto di sigilli agli stessi contatori.

I condomini sono furenti per i tanti disagi che questo contrattempo sta causando loro: senza tv, senz’acqua senza ascensore, senza luci per le scale che tra l'altro non avendo le finestre si ritrovano completamente al buio.

Sono presenti nel palazzo 25 famiglie, tra cui disabili, bambini, neonati da portare in braccio per 5 piani.

«Ci è stato privato l'utilizzo dell'acqua, bene primario ed essenziale Questa è una delle tante volte perché è già successo in passato ma dopo poco tempo ci hanno ripristinato il servizio, questa volta addirittura hanno apposto i sigilli», quindi deducono i condomini che sia una bella somma quella che si è accumulata nel tempo.