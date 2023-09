Ci risiamo, Renault Captur rubata in via De Sanctis

TERMOLI. Auto ritrovate, auto rubate. La cronaca dei furti di veicoli sulla costa è davvero quotidiana e i reati predatori continuano a bersagliare il territorio, senza soluzione di continuità.

A segnalarci l’ennesimo episodio è un altro nostro lettore, protagonista sul malgrado della vicenda.

A “sparire” nel nulla, stavolta, per colpa del ladro di turno è stata una Renault Captur, acquistata peraltro da poco, in via De Sanctis, dove era in sosta, sotto casa del proprietario. Una strada, via De Sanctis, a senso unico e molto stretta, dove ci sono solo abitazioni singole per la gran parte, parallela a via del Molinello.

La targa della macchina è FV937FM e se qualcuno la vede, è pregato di segnalarla.

Il furto, avvenuto qualche giorno fa, è stato regolarmente denunciato alle forze dell’ordine.