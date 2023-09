Frana sulla SP 13: Comune, Provincia e Regione dovranno risarcire un privato

MONTENERO DI BISACCIA. Con sentenza a dir poco innovativa, che potrebbe ribaltare la giurisprudenza consolidata in materia di risarcimento danni per eventi legati al dissesto idrogeologico, il Tribunale di Larino in data 22 settembre 2023, con sentenza n. 454/2023, ha accolto la domanda risarcitoria di un privato proprietario di terreni e di un fabbricato siti in agro di Montenero di Bisaccia gravemente danneggiati dall’evento franoso del dicembre 2016, rappresentato e difeso dall’avvocato Loretta Di Vaira del Foro di Vasto e con la consulenza tecnica dell’ingegner Roberto D’Ascanio. Il Tribunale di Larino ha totalmente accolto le argomentazioni difensive acclarando la responsabilità degli Enti sia in merito alle cause che per l’inerzia amministrativa sui rimedi non adottati. La sentenza oltre a dichiarare la responsabilità degli enti preposti al controllo del territorio ha disposto anche la condanna degli Enti ad un notevole risarcimento danni in favore dell’azienda agricola e al pagamento delle spese legali e di consulenze.

Successo, quindi, dopo anni di contenzioso sono riusciti a ribaltare le precedenti tesi sia difensive che tecniche, i quali esprimono grande soddisfazione per il risultato ottenuto.