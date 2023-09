Vigili del fuoco impegnati per un rogo a Montecilfone, bombole del gas messe in sicurezza

MONTECILFONE. Nella tarda serata di ieri Vigili del fuoco chiamati a intervenire in via Cardarelli, a Montecilfone. Alle porte del paese le fiamme hanno lambito un vecchio casolare dove c'erano delle bombole di gas da mettere in sicurezza. Sul posto è sopraggiunto anche il sindaco Giorgio Manes. Il rogo ha interessato vegetazione spontanea e sterpaglie. L'emergenza è rientrata nell'arco di qualche ora.

Dal pomeriggio fino alla tarda serata, ci sono stati altri roghi con gli interventi dei Vigili del fuoco a Guglionesi, Portocannone, Santa Croce di Magliano, San Martino in Pensilis, Larino, San Giacomo degli Schiavoni, Termoli e Montenero di Bisaccia.

