Temporali, mare mosso e raffiche di vento: allerta gialla in Molise

TERMOLI. Le previsioni meteo lo avevano preannunciato. Così, oggi sabato 23 settembre, nel primo giorno d'autunno, la regione Molise si è svegliata sotto una pioggia battente. Il maltempo è arrivato portando con sé un calo delle temperature di circa 10°.

La protezione civile ha emanato per le prossime ore un'allerta gialla. Sono infatti previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Le previsioni per oggi, sabato 23 settembre. La circolazione depressionaria, responsabile di piogge ed acquazzoni, allenta la presa favorendo un miglioramento serale. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata. Su subappennino e sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare mosso.

Le previsioni per domani, domenica 24 settembre. La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con debole piogge in esaurimento però entro fine giornata. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni dal pomeriggio. Sui subappennini cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Mare da mosso a molto mosso.

Galleria fotografica