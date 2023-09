Tromba d'aria e roghi in Molise, Vigili del fuoco impegnati sul territorio

L'intervento dei Vigili del fuoco

MOLISE. Già dalla tarda serata di ieri numerose richieste di soccorso alla sala operativa 115. Una tromba d'aria si è abbattuta su un'area compresa tra i territori del comune di Bojano e San Massimo.

Numerosi gli alberi d'alto fusto abbattuti, in taluni casi limitanti la percorribilità di alcune strade. Danni registrati su qualche linea elettrica ma non a veicoli in transito.

Nella notte ci sono stati incendi in diversi comuni del basso Molise, Termoli, Larino, Montecilfone, Campomarino, San Martino, Portocannone, Montenero di Bisaccia, tutte aree ricoperte da bosco, sterpaglie e macchia mediterranea. Negli eventi sono rimaste impegnate sino a questa mattina tutte le squadre dei Vigili del fuoco disponibili sul territorio provinciale. Tra tanti anche un fuoco divampato all'interno di una costruzione edile in fase di ristrutturazione in località Mascione - Campobasso. La causa degli eventi è in corso di accertamenti.