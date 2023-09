Prima della cattura la lupa ha ferito al polpaccio una 35enne di Vasto

SAN SALVO-VASTO. E' delle ultime ore la notizia che la lupa che ha seminato il panico questa estate tra Vasto e San Salvo con continue aggressioni è stata catturata (Leggi).

Ma prima che venisse presa dallo staff di veterinari e biologi del Parco Nazionale della Maiella ha avuto il tempo di attaccare nuovamente.

Infatti una ragazza di 35 anni di Vasto è stata ferita ad un polpaccio mentre si trovata in spiaggia nei pressi del Biotopo di San Salvo Marina.

La giovane che, era andata a cena in un ristorante in zona, stava facendo due passi in spiaggia in compagnia di un ragazzo quando è stata ferita.

Il giovane che era con lei ha raccontato di diversi e reiterati tentativi di morso, rivolti alle parti inferiori del corpo, ad entrambi, nonostante i tentativi di allontanare l'animale.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 2 della scorsa notte. La 35enne ha riportato diverse ferite agli arti inferiori che sono state curate presso il Pronto soccorso del San Pio.