Secondo weekend di scommesse online al palo, tutto bloccato

off limits sab 23 settembre 2023

MOLISE. Ancora un sabato nero per tutti gli operatori delle agenzie di scommesse online. Per la seconda settimana di seguito è impossibile scommettere e giocare on line.

Secondo quanto si apprende e segnalato da diversi operatori, il problema dipenderebbe dalla Sogei che sta lavorando per ripristinare, quanto prima, l'operatività dei concessionari. Si tratta del secondo blocco dell'attività dopo quello avvenuto nello scorso weekend, che aveva sollevato tantissime polemiche tra gli operatori vista l'impossibilità di raccogliere giocate soprattutto su importanti partite della serie A di calcio.