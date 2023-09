Auto finisce contro il guardrail sull'A14, illesa famiglia

TERMOLI. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla carreggiata Sud dell’A14. Una Skoda con all’interno due adulti e un minore è finita contro il guardrail.

Nell’abitacolo, a causa dell’impatto sono esplosi gli air-bag, ma per fortuna tutti i tre gli occupanti, genitori e figlia non hanno avuto alcuna conseguenza, tanto da rifiutare persino il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, il 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza e la Polizia autostradale di Vasto Sud.