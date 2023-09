Rinvenuta carcassa di un cane, potrebbe essere quello aggredito dal lupo prima della cattura

VASTO MARINA. Questa mattina è stata rinvenuta nella vegetazione della pineta dell’area Sic di Vasto Marina una carcassa di un cane presumibilmente sbranato.

La segnalazione del ritrovamento è stata fatta alla nostra redazione da una lettrice che stava portando a spasso il proprio labrador. Ci siamo messi subito in contatto con gli organi preposti.

Sul posto per il recupero della carcassa e le analisi del caso sono intervenuti i Carabinieri forestali e un veterinario della Asl. Ora quest'ultima sarà analizzata dai biologici e veterinari dell'Ente Parco per verificare se il Dna sull'animale morto corrisponde con quello del lupo catturato.

Si tratta di un cane di piccola-media taglia. Potrebbe essere quello che venerdì scorso a Vasto Marina è stato predato dal lupo. Intanto il veterinario della Asl verificherà se il chip sulla carcassa rinvenuta corrisponde con quello del cane portato via dal lupo.

Per questa ragione abbiamo allertato anche la proprietaria dell'animale che ci ha raccontato in lacrime cosa è successo:

"Mio padre, dopo una passeggiata, stava rientrando con il cane a casa venerdì scorso. Si trovava sulla passerella della Bitta, intorno alle 11:30. Si è trovato il lupo davanti che ha puntato il nostro cagnolino e nonostante fosse al guinzaglio con la pettorina è riuscito a portarlo via in spiaggia direzione Pontile. Mio padre e tutta la famiglia è ancora sotto choc per quello che è accaduto".

Probabilmente dunque il cane ritrovato potrebbe essere quello che è stato predato dal lupo prima dell’aggressione a San Salvo della ragazza 35enne di Vasto e della sua conseguente cattura.

