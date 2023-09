Investita sulle strisce pedonali nel milanese, muore 68enne del basso Molise

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Lo scorso 22 settembre, alle ore 6.47 a in via Piave a Vermezzo con Zelo, in Lombardia, Maria Vincenza Simone, 68enne molisana, di San Giuliano di Puglia, è stata investita mentre stava attraversando la strada transitando sulle strisce pedonali.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima procedeva a passo svelto per non perdere l'autobus. L'automobilista ha immediatamente allertato i soccorsi che, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La salma della 68enne sarà tumulata nel cimitero di San Giuliano di Puglia, dove si svolgeranno i funerali che, però, al momento non sono stati ancora fissati.